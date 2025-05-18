Galatasaray Şampiyonluk Maçına Çıkıyor! İşte Maçın Muhtemel İlk 11'leri

Süper Lig'de artık sona gelinirken, Galatasaray Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan en az 1 puan alması durumunda matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek. İşte maçın muhtemel ilk 11'leri...

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Galatasaray Şampiyonluk Maçına Çıkıyor! İşte Maçın Muhtemel İlk 11'leri

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etmesi için yalnızca bir puana ihtiyacı olan Galatasaray, Kayserispor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan en az 1 puan alması durumunda 25’inci şampiyonluğunu ilan ederek 5. Yıldızı takacak.

Bu akşam 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Bu sezon yalnızca deplasmanda Beşiktaş’a kaybeden Aslan, bu maçın ardından oynadığı 8 maçtan üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmada da bol gollü bir galibiyet hedefliyor.

Galatasaray Şampiyonluk Maçına Çıkıyor! İşte Maçın Muhtemel İlk 11'leri - Resim : 1

OKAN BURUK BİR ŞAMPİYONLUK DAHA İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk da teknik adamlık kariyerine 4. Şampiyonluğunu eklemek istiyor.

Karşılaşma öncesi Buruk’un kadroda sürpriz yapmayı düşünmediği kaydedildi.

İşte şampiyonluk maçının muhtemel ilk 11’leri:

GALATASARAY: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon

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Kaynak: Haber Merkezi

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