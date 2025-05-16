Osimhen İçin Galatasaray’da Büyük Seferberlik: Adnan Polat'tan Beklenmedik Hamle

Sarı kırmızılı kulüp, hem futbolcunun bonservisini almak hem de onu Galatasaray’da kalmaya ikna etmek amacıyla kapsamlı bir plan yürütüyor. Kulüp içindeki tüm paydaşların sürece dahil olduğu transfer girişimi, dikkat çeken detaylarla gündeme geldi.

TARAFTAR VE FUTBOLCULAR DEVREDE

Spor yazarı Osman Şenher'in Milliyet gazetesindeki köşe yazısında aktardığına göre, Galatasaray’da Osimhen için adeta seferberlik ilan edildi. Tribünler, teknik ekip, yöneticiler ve hatta futbolcuların bazıları bu transferin gerçekleşmesi için elini taşın altına koydu. Oyunculardan bir kısmının, “Gerekirse bizim maaşlarımızdan kesin ama bu transferi bitirin” dediği iddia edildi.

Trabzonspor ile oynanan Türkiye Kupası finali sonrasında taraftarların açtığı “Galatasaray’da kal” pankartları ve verdiği yoğun destek, Nijeryalı golcüyü duygulandırdı. Gözyaşlarını tutamayan Osimhen’in, bu sevgi gösterisinden derinden etkilendiği belirtildi. Takımda kalma yönünde kararsızlık yaşadığı, “Bu taraftardan nasıl kopabilirim?” sorusunu kendine sorduğu ifade edildi.

5 BİN DRONE İLE DEV ŞÖLEN HAZIRLIĞI

Galatasaray camiası, Osimhen’in takımda kalması için şimdi de büyük bir görsel şölene hazırlanıyor. Başta eski başkanlardan Adnan Polat olmak üzere, kulüp içindeki bazı önde gelen isimlerin desteğiyle Başakşehir maçında Rams Park’ta özel bir organizasyon planlanıyor. Şölen kapsamında, stadyum üzerinde 5 bin drone ile Osimhen’in portresi çizilecek. Tribünlerde ise özel koreografilerle oyuncuya destek verilecek.

CAMİADAN TAM DESTEK, KARAR AŞAMASI YAKIN

Taraftarın yoğun ilgisi ve camianın dört bir yanından gelen destekle birlikte, Galatasaray yönetimi transfer sürecine hız kazandırmış durumda. Başkan Dursun Özbek’in de bu transferi sonuçlandırmak için harekete geçtiği belirtilirken, Osimhen’in kulüpte kalıp kalmayacağına yönelik nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesinde, hem duygusal hem de stratejik anlamda oyuncuyla güçlü bir bağ kurularak bu kritik transferin tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi