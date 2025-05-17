Hatayspor'dan Gol Şovu: Adana Demirspor'u 5-0'la Geçti

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Boutobba ve Okoronkwo'nun yıldızlaştığı maçta Hatayspor, ligde kalma umutlarını yeniden yeşertti.

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Hatayspor'dan Gol Şovu: Adana Demirspor'u 5-0'la Geçti

Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor sahasında ağır bir yenilgi aldı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor, rakibi Adana Demirspor'u adeta sahadan sildi ve mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

FARKA KOŞTU

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Adana Demirspor savunmasının yaptığı büyük hata, konuk ekibin gol perdesini açmasına neden oldu. Bünyamin Balat'ın ters pasında araya giren Boutobba, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Sadece bir dakika sonra Aliou'nun direkten dönen şutu, ev sahibinin şanssızlığını da ortaya koydu.

Hatayspor'dan Gol Şovu: Adana Demirspor'u 5-0'la Geçti - Resim : 1

Okoronkwo, Boutobba'nın pasında ceza sahasında yaptığı etkili vuruşla farkı ikiye çıkardı. 37. dakikada Adana Demirspor savunmasının ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası hakem Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. İlk vuruşu kaleci Deniz kurtarsa da dönen topu iyi takip eden Okoronkwo, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hatayspor, 56. dakikada bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Fernandes, farkı 4'e çıkardı. Maçın skorunu belirleyen isim ise yine yıldızlaşan Boutobba oldu. 61. dakikada Okoronkwo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan genç oyuncu, düzgün vuruşla maçın sonucunu ilan etti: "0-5"

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Kaynak: DHA

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