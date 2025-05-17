Fenerbahçe Beko Derbide Fark Attı, Sezonu Zirvede Tamamladı

Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ettiği derbide parkeden 94-70'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, bu galibiyetle normal sezonu lider tamamladı.

Koç Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 30 maçın 27'sini kazanarak sezonu 1. sırada tamamladı. Galatasaray karşısında özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu etkili performansla farkı açan sarı-lacivertliler, devreye 53-32 önde girdi. Mücadelenin kalanında da oyunu kontrol altında tutan Fenerbahçe, 24 sayılık farkla galip geldi.

BİBEROVİÇ YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'de Tarık Biberoviç 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Baldwin IV 15, Guduric 14, Metecan Birsen ise 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Galatasaray'da ise Buğrahan Tuncer 15, Wallace, Palmer Jr ve Izundu 10'ar sayıyla mücadele etti.

Kaynak: DHA