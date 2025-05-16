Ali Koç Kararını Verdi! Fenerbahçe Seçimli Kongreye Gidiyor: Tarih Belli Oldu! İşte Tüm Detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 2025 Mayıs’ında, özellikle Beşiktaş’a 1-0’lık mağlubiyet ve şampiyonluk yarışından kopulması sonrası, taraftar ve kongre üyelerinin tepkisiyle olağanüstü seçimli genel kurul için imza kampanyası başlatıldı. Bu süreç, kulübün 2018’den beri başkanlık yapan Ali Koç’un yönetimine yönelik muhalefetin yoğunlaşmasıyla dikkat çekti.

KAMPANYANIN STARTI 5 MAYIS'TA VERİLDİ

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, 5 Mayıs 2025’te, Kadıköy’deki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından kampanyayı resmen başlattı. Dernek Başkanı Emrah Tünay, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ali Koç’un 2018’den beri şampiyonluk getirememesi ve kulübün mali-idari sorunlarını gerekçe göstererek, “Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde susmak değil, sorumluluk alma zamanıdır. Olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatıyoruz. Tüm kongre üyelerini bu tarihi sorumluluğa davet ediyorum” dedi.

Kampanya, Hakan Bilal Kutlualp’in liderliğinde ivme kazandı. Kutlualp, eski yönetici ve başkan adayı olarak, 10 bin imza toplanması halinde Koç’un seçim kararı almak zorunda kalacağını vurguladı.

KAÇ İMZA GEREKİYOR?

Fenerbahçe Kulübü tüzüğüne göre, olağanüstü seçimli genel kurul için, kongreye katılma hakkı olan üyelerin beşte birinin noter onaylı imzası gerekiyor. 2024 genel kurulunda 46.410 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu belirtilirken, yaklaşık 9.282 imza gerektiği hesaplandı. Ancak, aidat borcu olan üyeler Friendsville’daki aidat borçları nedeniyle toplantılara katılamıyor. Aidatını ödeyen üye sayısının ise yaklaşık 41 bin olduğu tahmin ediliyor.

ALİ KOÇ NE DEDİ?

Koç, imza kampanyasını demokratik bir hak olarak gördüğünü, ancak istifayı düşünmediğini söyledi. “Taraftarlar hancıdır, yönetimler yolcudur. Ben tribünde olsaydım, yönetimin yanında olurdum. İmza kampanyası yerine gelirse seçime gidilir, ama bu onur kırıcı bir yol, aday olmam” dedi. Koç, muhalefetin 10 bin imzaya ulaşması halinde seçime gidileceğini kabul etti.

KARAR VERİLDİ

Gelinen son süreçte, Sarı-lacivertli yönetim, taraftarların ve kongre üyelerinin yoğun baskısı üzerine olağanüstü seçimli genel kurul düzenleme kararı aldı. Kongrenin Eylül 2025’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Mevcut başkan Ali Koç'un da kesin olmamakla beraber aday olması bekleniyor.