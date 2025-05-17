Göztepe, Rizespor'u Konuk Edecek

Göztepe yarın deplasmanda, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Göztepe, Rizespor'u Konuk Edecek

Trendyol Süper Lig'in 36. Haftasında Göztepe yarın deplasmanda, Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, topladığı 47 puanla 7. sırada bulunuyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Djalma Silva, Juan ve İsmail Köybaşı, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Kuyru Matsuki ve Novatus Miroshi ise tedavilerinin ardından süre verilmesi halinde maçta görev yapabilecek.

İzmir ekibi, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Çaykur Rizespor Göztepe
Kasımpaşa ile Başakşehir Kozlarını Paylaşacak Kasımpaşa ile Başakşehir Kozlarını Paylaşacak
Knicks, Celtics'i Geçti, Konferans Finaline Yükseldi Knicks, Celtics'i Geçti, Konferans Finaline Yükseldi
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak
Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu
Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor