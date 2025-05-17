Göztepe, Rizespor'u Konuk Edecek

Trendyol Süper Lig'in 36. Haftasında Göztepe yarın deplasmanda, Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, topladığı 47 puanla 7. sırada bulunuyor.

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Djalma Silva, Juan ve İsmail Köybaşı, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Kuyru Matsuki ve Novatus Miroshi ise tedavilerinin ardından süre verilmesi halinde maçta görev yapabilecek.

İzmir ekibi, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA