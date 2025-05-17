Knicks, Celtics'i Geçti, Konferans Finaline Yükseldi

NBA Doğu Konferansı'nda New York Knicks, Boston Celtics'i eleyerek finale yükseldi.

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Knicks, Celtics'i Geçti, Konferans Finaline Yükseldi

NBA’de Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, son şampiyon Boston Celtics’i mağlup ederek seride durumu 4-2’ye getirdi ve konferans finaline yükseldi.

Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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