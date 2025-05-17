Trabzonspor'un Rakibi Bodrum FK

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Trabzonspor Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor'un Rakibi Bodrum FK

Ziraat Türkiye Kupası’nda finalde Galatasaray’a kaybederek şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, ligde 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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