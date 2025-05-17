Beşiktaş’ın Alanyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Siyah-beyazlı ekipte Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu kafilede yer almazken; sakatlıklarını geride bırakan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroya dahil edildi.

Hazırlıklarını öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayan Kartal, bugün saat 17.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçuşla Alanya’ya hareket edecek.

Gedson Fernandes, ailevi bir nedenle (anneannesinin vefatı) kadroda bulunmazken; sakatlıkları süren Oxlade-Chamberlain ve Emirhan Topçu da takımda yer almadı. Buna karşılık, sakatlıklarını atlatarak takıma dönen Salih Uçan, Muçi ve Elan Ricardo teknik heyetin tercihleri arasında yer aldı.

Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Rafa Silva, Joao Mario, Elan Ricardo, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi ve Keny Arroyo.

Kaynak: İHA