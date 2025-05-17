Galatasaray Efsanesi Hagi'den Dikkat Çeken 'Okan Buruk' Yorumu

Geçtiğimiz iki sezon olduğu gibi bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray'ın efsanevi 10 numarası Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün UEFA Kupası'nı kazanmasının 25'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler için İstanbul’a geldi. Yarın Kayserispor ile oynanacak ve ligin sonucunu belileyecek maçı da takip edecek Hagi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan takımının en önemli parçalardan birisi olan 60 yaşındaki Hagi, o dönemle ilgili, "Şimdi birazcık daha yaşlıyım ama iyiyim. Galatasaray o dönem bir rüyasını, isteğini gerçekleştirdi. Avrupa’da bir kupa kazanmak muhteşem bir performanstı. O dönemi hatırlamakla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN EMEĞİ ÇOK ÖZELDİ'

O dönemle ilgili bir anısını paylaşması istenen Hagi, "Avrupa’nın en iyisini olmak benim açımdan bu kupanın kazanılmasında geçen emeklerin hepsi çok özeldi. Herkes çok önemliydi. Başkandan başlayarak, teknik ekip, Florya’daki çalışanlar, hepimiz çok önemliydik. Çok iyi, çok emek sarf eden insanlardı. Çünkü başka türlü bunu kazanamazdık. Bunun hakkı herkese eşit şekilde verilmesi gerekiyor. Futbol ekip işi. Çok iyi mantalitesi olan bir ekip yaratman gerekir. Herkesin birbiriyle bunu paylaşması gerekiyor" diye yanıt verdi.

'OKAN BURUK KAZANAN BİR MENTALİTİYE SAHİP'

Galatasaray'ın şu anda da iyi gittiğini, üst üste şampiyonluklar kazandığını vurgulayan efsanevi futbolcu, "Takım içinde planlar çok iyi. Türkiye’nin en iyisi. Kazanmak, şampiyon olmak zor ve muhteşem bir şeydir. Diğer ekipler de çok iyi. Ümit ediyorum ki gelecekte Avrupa’da da iyi işler yaparlar. Okan Buruk takım arkadaşımdı. Altın ekibin bir parçasıydı. Kazanmak için savaşıyor. Kazanan bir mentaliteye sahip. Çok iyi arkadaşım. Ekip içinde muhteşem figürler gösteren bir arkadaşımızdı" dedi.

'MUSLERA AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN'

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera'ya da övgülerde bulunan Hagi, 39 yaşındaki kalecinin Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kazanmak, en iyi olabilmek için çok iyi bir kalecin olması gerekiyor. Muslera iyi bir şekilde kaleyi koruyor. Büyük bir ekibin böyle bir kaleciye sahip olması gerekiyor. Bizim kalecimiz Taffarel’di. Muslera şu an Avrupa’nın en iyi kalecilerinden birisi. Galatasaray’da tarih yazdı. Herkesin saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Onun sayesinde Galatasaray birçok maçta galip geldi. Yabancı birisi olarak çok iyi iş başardığını düşünüyorum benim gibi. Ben de yabancı bir oyuncu olarak iyi işler başarmıştım. Her zaman, her şeyini veriyor. Ciddi bir insan. Bu yüzden de Galatasaray’da uzun yıllar kaldı. Bence o herkesin kalbinde.”

YENİDEN GALATASARAY'I ÇALIŞTIRIR MI?

Galatasaray’da yeniden teknik direktörlük yapmak isteyip istemediği sorulan Hagi, “Galatasaray’ın teknik direktörü olduğu müddetçe, böyle bir konu hakkında konuşmak doğru olmaz. Galatasaray’ın şu an iyi bir teknik direktörü var. Bununla ilgili konuşma gereği duymuyorum” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İKİNCİ ÜLKEM'

Türkiye’ye geldiği zaman kendini buraya aitmiş gibi hissettiğini anlatan Gheorghe Hagi, Galatasaray taraftarından takımın yanında olmalarını isteyerek, her zaman taraftar desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin kendisinin "ikinci ülkesi" olduğunu vurgulayan Hagi, "İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. Burada benim için her şey muazzamdı. Özellikle taraftarlardan bahsetmek istiyorum. Biz futbolu onlar için oynadık. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Yabancı bir oyuncu olarak onların kalbinde önemli bir yer bıraktığımı düşünüyorum. Bu benim için en önemli nokta. Her şey için kendilerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA