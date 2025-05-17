TFF'den Fenerbahçe'ye Soğuk Duş: Resmen Tescillendi

Fenerbahçe’nin yaptığı itirazın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilmesi üzerine, ABB Fomget'in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğu resmen tescillendi.

TFF Etik Kurulu, Fenerbahçe’nin 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğu için yaptığı itirazı karara bağladı. Ligi şampiyonlukla tamamlayan ABB FOMGET Kulübü, kararı resmi sitesinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABB FOMGET’in 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."

Kaynak: DHA