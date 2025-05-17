Galatasaray'ın Efsaneleri Hagi ve Popescu İstanbul'da

Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasının 25’inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, kulübün efsanelerine de davet gönderildi.

17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası kazanmasının 25’nci yıl dönümü nedeniyle o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da İstanbul’a geldi.

UEFA Kupası zaferinde emeği olan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Daha sonra alandan ayrılan iki eski futbolcu, bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu’da düzenlenecek etkinlikte taraftarlarla bir araya gelecek.

Kaynak: DHA