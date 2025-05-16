Galatasaray’a Okan Buruk İmzası! Rekor Kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerine bir başarı daha eklemeye hazırlanıyor. Şu ana kadar teknik adamlık serüveninde 6 kez kupa sevinci yaşayan deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımın Kayserispor karşısında şampiyonluğu garantilemesi halinde bu sayıyı 7’ye çıkarmayı hedefliyor.

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Galatasaray’a Okan Buruk İmzası! Rekor Kırdı

Ziraat Türkiye Kupası’nda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak en çok şampiyonluk yaşayan isim unvanını elinde bulunduran Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu alanda da rekor kırdı. 51 yaşındaki teknik adam, oyunculuk döneminde 5 kez, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu kupayı kazanmayı başardı.

12 YILLIK KARİYERİNDE 6 KUPA

2017-2018 sezonunda Akhisarspor’un başında Türkiye Kupası’nı kaldıran Buruk, Süper Lig'de de önemli başarılara imza attı. Teknik direktörlük kariyerinde 3 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa sevinci yaşayan Buruk, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile, son iki sezonda ise Galatasaray ile ligi zirvede tamamladı. Geçtiğimiz sezon Süper Kupa'yı da kazanan tecrübeli teknik adam, böylece 12 yıllık kariyerine toplamda 6 kupa sığdırmış oldu.

109 LİG HAFTASINDA 73 KEZ ZİRVEDE

Galatasaray’da üst üste üçüncü şampiyonluğuna doğru ilerleyen Okan Buruk, takımın liderlik performansıyla da öne çıkıyor. Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 109 lig haftasının 73’ünde zirvede yer alarak istikrarlı bir liderlik grafiği çizdi.

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Kaynak: AA

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