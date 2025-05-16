Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor: Emilia-Romagna’da Gözler Piastri’de!

Yarış, İtalya’nın Imola şehri yakınlarında yer alan 4,9 kilometre uzunluğundaki Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde, toplam 63 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 4,9 kilometre uzunluğundaki bu zorlu pistte pilotlar, toplamda 63 tur boyunca kıyasıya mücadele edecek. Yarış haftası, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla hız kazanacak. Büyük yarış ise 18 Mayıs Pazar günü, Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak.

Sezonun geride kalan altı yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri dikkat çeken bir performans sergileyerek dört kez birinciliğe ulaştı. Takım arkadaşı Lando Norris ve Red Bull’un yıldız ismi Max Verstappen ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Kaynak: AA