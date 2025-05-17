Sakaryaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Sakaryaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, gerçekleştirdikleri toplantıda Olağanüstü Genel Kurur kararı aldı.

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Sakaryaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Konuya ilişkin Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Sakaryaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 17.05.2025 tarihinde saat 14.00’de dernek merkezinde gerçekleştirdikleri toplantıda oy çokluğu ile Olağanüstü Genel Kurul kararı almışlardır. Sakaryaspor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2025 günü saat 12.00’de Sakarya Atatürk Stadyumu’nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 Haziran 2025 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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