Kasımpaşa ile Başakşehir Kozlarını Paylaşacak

Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.

Kasımpaşa ile Başakşehir Kozlarını Paylaşacak

Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.

Ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligde son 3 maçta 3 puan alabildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Kasımpaşa Başakşehir
Sakaryaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı Sakaryaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı
Knicks, Celtics'i Geçti, Konferans Finaline Yükseldi Knicks, Celtics'i Geçti, Konferans Finaline Yükseldi
Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak
Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu
Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor