Kasımpaşa ile Başakşehir Kozlarını Paylaşacak
Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.
Ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligde son 3 maçta 3 puan alabildi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Kaynak: AA