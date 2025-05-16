PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a Şok Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de 35. hafta sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin cezaları açıkladı. RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verildi. Kurul ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplere toplamda milyonluk ceza kesti.

TFF'nin resmi açıklamasına göre, Göksel Gümüşdağ'ın kamuoyuna yaptığı ve “futbolun ve kurumların itibarını zedelediği” değerlendirilen açıklamaları, ağır şekilde cezalandırıldı. PFDK, hem söz konusu açıklamaların içeriği hem de etkisi nedeniyle Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verdi.

CEZA YAĞMURU

Kurul ayrıca birçok Süper Lig kulübüne çeşitli gerekçelerle toplamda milyonlarca lira ceza kesti.

Fenerbahçe: 1 milyon 710 bin TL

Galatasaray: 840 bin TL

Net Global Sivasspor: 468 bin TL

Bellona Kayserispor: 180 bin TL

Gaziantep FK & Trabzonspor: 168'er bin TL

Bu cezaların; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırılık gibi gerekçelerle verildiği belirtildi.

OYUNCULARA DA CEZA

PFDK, oyuncu cezalarını da açıkladı. Hataysporlu Carlos Strandberg, disiplin ihlalleri nedeniyle 3 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı. Gaziantep FK'lı Bruno Viana ise 2 resmi maçtan men cezasına çarptırıldı.

Disiplin Kurulu, son maçlardaki olaylar nedeniyle RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor ve Kayserispor taraftarlarının, bir sonraki iç saha maçlarına bilet alamayacağını duyurdu.

Kaynak: AA