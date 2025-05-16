PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a Şok Ceza

TFF Disiplin Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL ceza verirken, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil olmak üzere birçok kulübe toplamda milyonluk para cezası kesti.

Son Güncelleme:
PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a Şok Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de 35. hafta sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin cezaları açıkladı. RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verildi. Kurul ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplere toplamda milyonluk ceza kesti.

TFF'nin resmi açıklamasına göre, Göksel Gümüşdağ'ın kamuoyuna yaptığı ve “futbolun ve kurumların itibarını zedelediği” değerlendirilen açıklamaları, ağır şekilde cezalandırıldı. PFDK, hem söz konusu açıklamaların içeriği hem de etkisi nedeniyle Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a Şok Ceza - Resim : 1

CEZA YAĞMURU

Kurul ayrıca birçok Süper Lig kulübüne çeşitli gerekçelerle toplamda milyonlarca lira ceza kesti.

Fenerbahçe: 1 milyon 710 bin TL
Galatasaray: 840 bin TL
Net Global Sivasspor: 468 bin TL
Bellona Kayserispor: 180 bin TL
Gaziantep FK & Trabzonspor: 168'er bin TL

Bu cezaların; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırılık gibi gerekçelerle verildiği belirtildi.

OYUNCULARA DA CEZA

PFDK, oyuncu cezalarını da açıkladı. Hataysporlu Carlos Strandberg, disiplin ihlalleri nedeniyle 3 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı. Gaziantep FK'lı Bruno Viana ise 2 resmi maçtan men cezasına çarptırıldı.

Disiplin Kurulu, son maçlardaki olaylar nedeniyle RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor ve Kayserispor taraftarlarının, bir sonraki iç saha maçlarına bilet alamayacağını duyurdu.

Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını ŞaşırdıKupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını ŞaşırdıSpor

TFF'den Yabancı Kuralında Değişiklik!TFF'den Yabancı Kuralında Değişiklik!Spor

Kaynak: AA

Etiketler
TFF Galatasaray Fenerbahçe Para cezası
Son Güncelleme:
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
NBA Play-Off'larında Seride Eşitlik NBA Play-Off'larında Seride Eşitlik
Fenerbahçe'den Açıklama: Mert Hakan Yandaş'ın Son Sağlık Durumu Nasıl? Sahalara Dönebilecek mi? Mert Hakan Yandaş'ın Sağlık Durumu Nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor
Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte