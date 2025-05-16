PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a Şok Ceza
TFF Disiplin Kurulu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL ceza verirken, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil olmak üzere birçok kulübe toplamda milyonluk para cezası kesti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de 35. hafta sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin cezaları açıkladı. RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verildi. Kurul ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplere toplamda milyonluk ceza kesti.
TFF'nin resmi açıklamasına göre, Göksel Gümüşdağ'ın kamuoyuna yaptığı ve “futbolun ve kurumların itibarını zedelediği” değerlendirilen açıklamaları, ağır şekilde cezalandırıldı. PFDK, hem söz konusu açıklamaların içeriği hem de etkisi nedeniyle Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verdi.
CEZA YAĞMURU
Kurul ayrıca birçok Süper Lig kulübüne çeşitli gerekçelerle toplamda milyonlarca lira ceza kesti.
Fenerbahçe: 1 milyon 710 bin TL
Galatasaray: 840 bin TL
Net Global Sivasspor: 468 bin TL
Bellona Kayserispor: 180 bin TL
Gaziantep FK & Trabzonspor: 168'er bin TL
Bu cezaların; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırılık gibi gerekçelerle verildiği belirtildi.
OYUNCULARA DA CEZA
PFDK, oyuncu cezalarını da açıkladı. Hataysporlu Carlos Strandberg, disiplin ihlalleri nedeniyle 3 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı. Gaziantep FK'lı Bruno Viana ise 2 resmi maçtan men cezasına çarptırıldı.
Disiplin Kurulu, son maçlardaki olaylar nedeniyle RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor ve Kayserispor taraftarlarının, bir sonraki iç saha maçlarına bilet alamayacağını duyurdu.
Kaynak: AA