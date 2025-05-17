Samsunspor'un Rakibi Sivasspor

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Samsunspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Samsunspor'un Rakibi Sivasspor

Süper Lig’de üçüncülük hedefine yaklaşan Samsunspor, Sivasspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi.

Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Karadeniz ekibi, Net Global Sivasspor'u yenerek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Küme düşme hattındaki Sivasspor ise, oynadığı 34 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi ile topladığı 35 puanla 16. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Sivasspor'da tedavilerine devam edilen kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski, Alex Pritchard ve Alaaddin Okumuş ile sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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