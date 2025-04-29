TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hatayspor Onursal Başkanı Çinçin ile Görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hatayspor Onursal Başkanı Hikmet Çinçin’i Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ağırladı. Görüşmede, futbol gündemine dair konular ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. Hatayspor Asbaşkanı Dr. Serdal Şahutoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Bahadır Saraç ve Bilal Arslan da hazır bulundu.

Buluşmanın sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hikmet Çinçin’e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti. Ziyaret, Türk futbolunda dayanışma ve iş birliğini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: DHA