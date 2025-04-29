Manisa FK, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, 37. haftada Bandırmaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, rejenerasyon ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Bandırmaspor ile karşılaşacak. 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maç için siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde gerçekleştirilen idmanda, Şanlıurfaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.
Manisa FK, Bandırmaspor maçına yönelik hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Kulüp, sahasında oynayacağı bu kritik maçta taraftarlarının desteğiyle galibiyet hedefliyor.
Kaynak: İHA