Aysu Türkoğlu Paylaştı: İşte 21 Saatlik Tarihi Yüzüşün Sonucu

Yüzücü Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olan Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçerek bir ilke daha imza attı. Oceans Seven rotalarının beşincisi kabul edilen ve Hawaii'de Moloka'i ile O'ahu adaları arasında yer alan 42 kilometrelik Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte tamamlayan Türkoğlu, bu zorlu rotayı geçen "en genç Türk yüzücü" unvanını kazandı.

Ancak yüzülen mesafe yalnızca harita üzerindeki 42 kilometreyle sınırlı kalmadı. Sert akıntılar ve dev dalgalar nedeniyle Aysu Türkoğlu'nun kat ettiği mesafe yaklaşık 60 kilometreye ulaştı. Hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir mücadele örneği sergileyen genç sporcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşadığı zorlukları ve duygularını içtenlikle paylaştı.

"Şu an bedenim, güneşin, tuzun ve deniz canlılarının bıraktığı izleri taşıyor" diyen Türkoğlu, yüzme boyunca yaşadığı yanıklar, kaşıntılar ve hatta konuşmasını zorlaştıran dil yanıklarına rağmen hepsini bu yolculuğun bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

Destek mesajları gönderen herkese teşekkür eden Türkoğlu, "Çok iyiyim, çünkü hissettiğim her şey bu deneyimin gerçeği" dedi.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Öncelikle herkese, kalbimden gelen en derin teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu kadar yoğun, bu kadar derin bir deneyimi böylesine güçlü bir sevgiyle paylaşabilmek büyük bir şans. Şu an bedenim, güneşin, tuzun ve deniz canlılarının bıraktığı izleri taşıyor.

Yanıklarım, kaşıntılarım, hatta dilimdeki yanıklardan konuşmakta zorlandığım anlarım var. Ama bu izler, bu yorgunluk hepsi bu yolculuğun bir parçası.

21 saati, yaşadıklarımı ve tüm süreci size kendime geldikçe anlatmaya devam edeceğim. Bu süreçte bana 'Nasılsın?' diye soran, destek veren herkese gönülden teşekkür ederim. Çok iyiyim, çünkü hissettiğim her şey bu deneyimin gerçeği."