Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor: Hasan Arat Yönetimine Soruşturma

Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesine ilişkin usulsüzlük iddiaları, yargıya taşındı. Kulübün yeni yönetiminin yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş Denetim Kurulu'nun hazırladığı rapora göre, projeye en uygun teklifi sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı, buna karşılık 243 bineuro daha pahalı teklif veren Şah Elektrik firmasıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, proje için kulüpten toplamda 2 milyon 250 bin euro ödeme yapıldığı ifade edildi. Raporda ayrıca, loca teminatının da tahsis edilememesi sonucu Beşiktaş'ın 638 bin euro daha kayba uğradığı vurgulandı.

İlk olarak ifadeye çağrılan isim, dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul oldu.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşmişti. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşma yaptığı sırada salonda sesler yükselmişti ve ortalık bir anda karışmıştı.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a yumruk atmıştı.

Kaynak: Sabah