Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen ve en genç Türk sporcu unvanını kazanan 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, rotasını bu kez ABD'nin Havai Adası'na çevirdi. Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını Türkoğlu, hazırlıklara başladı.

Son Güncelleme:
Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti

23 yaşındaki genç sporcu Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi etabından 4'ünü tamamlayarak Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmuştu.

Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti - Resim : 1

Aysu Türkoğlu, unvanlarına ‘Kuzey Kanalı'nı geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadını’, ‘Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü’, ‘Catalina Kanalı’nı geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü’ unvanlarını da eklemişti.

Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti - Resim : 2

Genç sporcunun yeni bir başarıya daha imza atmak için kolları sıvadı. 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu rotasını bu kez Havai'ye çevirdi.

Havai'nin Moloka’i ve O’ahu adaları arasında uzanan 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen Ka'iwi Kanalı, suç değişkenliği, okyanus denizanaları yönüyle biliniyor.

Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti - Resim : 3

Genç sporcu, 17 Nisan’da ABD’ye gitmeyi planlıyor. Türkoğlu parkuru tamamlarsa Ocean 7'a bir adım daha yaklaşacak ve Türkiye’nin açık su yüzme tarihinde yeni bir sayfa açacak. Türkoğlu, 22-26 Nisan tarihleri arasındaki parkur denemesinde başarılı olursa ismini tüm dünyaya duyuracak.

Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti - Resim : 4

Kaynak: İHA

Etiketler
Ka'iwi Kanalı Aysu Türkoğlu ABD Rekor
Son Güncelleme:
Hemzemin Geçitte Kaza! Otomobil ile Tren Çarpıştı Hemzemin Geçitte Kaza
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Skandalda Yeni Gelişme: Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı! Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model