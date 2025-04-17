Kuzey Kanalı'nı Geçen İlk Türk Kadınından Yeni Rekor Adımı, Herkesin Korktuğu Yere Gözünü Dikti

23 yaşındaki genç sporcu Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu 7 açık deniz yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi etabından 4'ünü tamamlayarak Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmuştu.

Aysu Türkoğlu, unvanlarına ‘Kuzey Kanalı'nı geçerek bu rotayı tamamlayan ilk Türk kadını’, ‘Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı yüzerek hem bu parkuru geçen en genç kadın yüzücü’, ‘Catalina Kanalı’nı geçerek bu parkuru tamamlayan en genç Türk yüzücü’ unvanlarını da eklemişti.

Genç sporcunun yeni bir başarıya daha imza atmak için kolları sıvadı. 23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu rotasını bu kez Havai'ye çevirdi.

Havai'nin Moloka’i ve O’ahu adaları arasında uzanan 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen Ka'iwi Kanalı, suç değişkenliği, okyanus denizanaları yönüyle biliniyor.

Genç sporcu, 17 Nisan’da ABD’ye gitmeyi planlıyor. Türkoğlu parkuru tamamlarsa Ocean 7'a bir adım daha yaklaşacak ve Türkiye’nin açık su yüzme tarihinde yeni bir sayfa açacak. Türkoğlu, 22-26 Nisan tarihleri arasındaki parkur denemesinde başarılı olursa ismini tüm dünyaya duyuracak.

Kaynak: İHA