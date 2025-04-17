Hemzemin Geçitte Kaza! Otomobil ile Tren Çarpıştı

Kaza, Basmane-Halkapınar istasyonları arasında sefer yapan yük treninin geçişi sırasında, hemzemin geçide kontrolsüz bir şekilde giren otomobilin trenle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışma sonrasında otomobil yaklaşık 5 metre sürüklenirken, büyük bir maddi hasar oluştu; ancak kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, tren seferleri aracın kaldırılmasıyla yeniden başladı. Kazanın anları ise çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA