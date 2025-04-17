Hemzemin Geçitte Kaza! Otomobil ile Tren Çarpıştı

İzmir’in Konak ilçesinde, hemzemin geçitte bir otomobil ile yük treninin çarpıştığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hemzemin Geçitte Kaza! Otomobil ile Tren Çarpıştı

Kaza, Basmane-Halkapınar istasyonları arasında sefer yapan yük treninin geçişi sırasında, hemzemin geçide kontrolsüz bir şekilde giren otomobilin trenle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışma sonrasında otomobil yaklaşık 5 metre sürüklenirken, büyük bir maddi hasar oluştu; ancak kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, tren seferleri aracın kaldırılmasıyla yeniden başladı. Kazanın anları ise çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası kaza İzmir
Skandalda Yeni Gelişme: Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı! Bungalovdaki Gizli Kamera Görüntüleri İşletmecinin Telefonundan Çıktı!
Malatya'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da Korkutan Deprem
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı Hisseli Tapu Sahipleri Yandı: Bunu Yapan Tapusunu Kaybedecek! Mahkeme Bu Uygulamayı Geçersiz Saydı
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak?
SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor SGK Borçları ve Vergi Affı ile İlgili Flaş Gelişme! Yeni Yapılandırma Sistemi Geliyor
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model