Şampiyonlar Ligi Yarı Final Ateşi Yanıyor... Arsenal-PSG ve Barcelona-Inter Nefes Kesecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı bu akşam Arsenal-PSG maçıyla başlıyor. Yarın Barcelona-Inter kapışmasıyla devam edecek. Rövanşlar 6-7 Mayıs’ta...

Şampiyonlar Ligi Yarı Final Ateşi Yanıyor... Arsenal-PSG ve Barcelona-Inter Nefes Kesecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu bu akşam start alıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek mücadelede, Arsenal ile Paris Saint-Germain (PSG), Londra’da kozlarını paylaşacak.

TSİ 22.00’de başlayacak olan karşılaşmada, ev sahibi Arsenal, çeyrek finalde son şampiyon Real Madrid’i iki maçta da devirerek adını yarı finale yazdırmıştı. Öte yandan PSG, Aston Villa karşısında zorlu bir sınav verdi. İlk maçı 3-1 kazanan Fransız ekibi, rövanşta 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve 3-2’lik yenilgiye rağmen turu geçmeyi başardı.

DİĞER YARI FİNAL: BARCELONA-INTER

Yarı finalin diğer ayağında ise yarın akşam TSİ 22.00’de Barcelona, Inter’i ağırlayacak. İki devin mücadelesi, nefes kesen bir çekişmeye sahne olacak.

Rövanş maçları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak ve finale yükselen takımlar belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta...

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Kaynak: Haber Merkezi

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