TFF'den Dev Sponsporluk Anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile MAD Parfumeur arasında 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Bu sadece bir sponsorluk anlaşması olmanın ötesinde, Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü yer edinmesine yönelik bir yol arkadaşlığıdır" ifadelerini kullandı.

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TFF'den Dev Sponsporluk Anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile MAD Parfumeur arasında düzenlenen sponsorluk anlaşması kapsamında MAD, Milli Futbol Takımları Resmi Sponsoru oldu. TFF Riva Tesisleri'ndeki basın toplantısına TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MAD Parfumeur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğru katıldı.

Anlaşmanın süresinin 1 yıl olduğu belirtilirken, karşılıklı anlaşmaya varılması halinde bir yıl daha uzatılabileceği bildirildi. Anlaşma kapsamında Kadın ve erkek milli takımları için ayrı ayrı dünyaca ünlü parfümörler tarafından geliştirilen parfümlerin Türkiye’nin beğenisine sunulması bekleniyor.

'SPONSORLUK ANLAŞMASININ ÖTESİNDE'

Anlaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bu sadece bir sponsorluk anlaşması olmanın ötesinde, Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü yer edinmesine yönelik bir yol arkadaşlığıdır. Göğsünde gururla Ay-Yıldızlı formayı taşıyan oyuncularımız ile onları rol model olarak görüp hayallerinin, umutlarının peşinden giden altyapıdaki futbolcularımıza sağlanan desteği çok kıymetli buluyorum. Milli formayı taşıyan her futbolcumuz, sahaya çıktığında milyonlarca insanın heyecanını, tutkusunu ve gururunu temsil ediyor. Bizler bugünün altyapı oyuncularının da sistemli bir eğitimle geleceğin yıldızları olacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlaşmanın, Türk futboluna ve geleceğin yıldız adaylarına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. MAD Parfumeur ailesine, Türk futboluna sağladıkları destek için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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'HEP BİRLİKTE KALICI BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM'

MAD Parfumeur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğru ise yaptığı açıklamada, “Ay-Yıldızlıların sahada gösterdiği azim ve tutkuya benzer biçimde, bizler de parfüm dünyasında mücadele ediyor ve her zaman mükemmelliği hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, markamız açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu adım, bir dünya markası olma hayali ile bu topraklardan yola çıkan MAD’in bilinirliğini perçinleyecektir. Dolayısıyla, sadece bir sponsor ilişkisinin ötesinde Türkiye Futbol Federasyonu’yla birlikte değerli projelere imza atacağımız için de ayrıca mutluyuz. Bizim için tarihi önemi olan bu anlaşmanın hem MAD hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte “Azmimiz Kadar Kalıcı” başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum” diye konuştu.

TFF'den Dev Sponsporluk Anlaşması - Resim : 2

MAD Parfumeur, TFF ile gerçekleştirdiği ve tüm yaş gruplarını kapsayan bu iş birliğiyle, Türk Milli Takımının ruhuna dokunan özel bir parfüm serisi hazırlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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TFF Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu
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