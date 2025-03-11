Beşiktaş'tan 'Yabancı Hakem' Çıkışı: 'Sessizliğimiz Yanlış Anlaşılmasın...'

Beşiktaş’ın Gaziantep FK’ye 2-1’lik skorla mağlup olmasının ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp açıklamalarda bulundu. Özalp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘yabancı hakem’ konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) cevap beklediklerini söyledi.

Geçmişte yapılan açıklamalarda, Beşiktaş’ın oynayacağı derbiler için yabancı hakem talep ettiğini hatırlatan Özalp, “TFF'den resmi cevap gelmedi, sosyal medyada TFF Başkanı'nın ağzından olduğu söylenen açıklamaları bir kenara bırakırsak, TFF'den cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK karşılaşmasında haksızlığa uğradıklarını ima eden Özalp, “Bizim sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın! Beşiktaş olarak önümüzdeki iki maç için TFF'den yabancı hakem talebimize olumlu yanıt vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada kulüplerin ‘yabancı hakem’ talebine kapıları kapatmış ve “Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz” dedi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide yabancı hakem görev yapmış ve kamuoyunun büyük çoğunluğu tarafından hakemin performansı beğenilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi