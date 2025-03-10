Trabzonspor Efsanesi Yuvaya Geri Döndü

Trabzonspor Kulübü, geldikleri nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktığını ve yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladıklarını açıklamıştı.

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GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Bu kapsamda Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başladığını duyurdu. Görüşmeler kapsamında Tekke, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’a gelecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır." denildi.

Kaynak: AA