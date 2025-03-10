Trabzonspor Efsanesi Yuvaya Geri Döndü

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Efsanesi Yuvaya Geri Döndü

Trabzonspor Kulübü, geldikleri nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktığını ve yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladıklarını açıklamıştı.

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'a evinde 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Bu kapsamda Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başladığını duyurdu. Görüşmeler kapsamında Tekke, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’a gelecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır." denildi.

Trabzonspor, Evinde Hatayspor'a Yenildi! Hatayspor Ligdeki İlk Deplasman Galibiyetini AldıTrabzonspor, Evinde Hatayspor'a Yenildi! Hatayspor Ligdeki İlk Deplasman Galibiyetini AldıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor Şenol Güneş
Son Güncelleme:
Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor! Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!
Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu! Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu!
Türkiye Boks Takımı, Karadağ'da 9 Madalya Kazandı Türkiye Boks Takımı, Karadağ'da 9 Madalya Kazandı
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: 'Asla Affetmeyeceğiz' Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: 'Asla Affetmeyeceğiz'
Osmanlı'dan Günümüze Gelen Ramazan Geleneği: Tuz Hakkı Nedir? Osmanlı'dan Günümüze Gelen Ramazan Geleneği: Tuz Hakkı Nedir?
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu