Türkiye Boks Takımı, Karadağ'da 9 Madalya Kazandı
Türkiye, Karadağ'daki Gençler Dünya Kupası'nda 9 madalya kazandı. Madalyalar arasında 4 altın ve 1 gümüş madalya bulunuyor.
Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'nda 9 madalya elde etti. Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Budva kentindeki organizasyonda 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.
TURNUVADA MADALYA ALAN MİLLİ BOKSÖRLER
Kadınlar
Altın: Yoncagül Yılmaz (70 kilo), Sude Nur Arslan (75 kilo), Sedef Nergis (81 kilo), Havvanur Kethüda (+81 kilo)
Gümüş: Melisa Eroğlu (81 kilo)
Bronz: Nisanur Kökduman (48 kilo), Rabia Eylül Duman (52 kilo), Elif Elden (63 kilo)
Erkekler
Bronz: Toprak Salman (80 kilo)
Kaynak: AA
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