Türkiye Boks Takımı, Karadağ'da 9 Madalya Kazandı

Türkiye, Karadağ'daki Gençler Dünya Kupası'nda 9 madalya kazandı. Madalyalar arasında 4 altın ve 1 gümüş madalya bulunuyor.

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Türkiye Boks Takımı, Karadağ'da 9 Madalya Kazandı

Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'nda 9 madalya elde etti. Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Budva kentindeki organizasyonda 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

TURNUVADA MADALYA ALAN MİLLİ BOKSÖRLER

Kadınlar

Altın: Yoncagül Yılmaz (70 kilo), Sude Nur Arslan (75 kilo), Sedef Nergis (81 kilo), Havvanur Kethüda (+81 kilo)

Gümüş: Melisa Eroğlu (81 kilo)

Bronz: Nisanur Kökduman (48 kilo), Rabia Eylül Duman (52 kilo), Elif Elden (63 kilo)

Erkekler

Bronz: Toprak Salman (80 kilo)

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Kaynak: AA

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