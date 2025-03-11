TFF'den Flaş Yabancı Hakem Açıklaması

TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, yabancı hakem konusuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Odyakmaz, Beşiktaş'ın talebi için konuşurken, "Netleşmiş bir şey yok" dedi.

TFF'den Flaş Yabancı Hakem Açıklaması

Türkiye’de son dönemde yabancı hakem tartışmaları bitmek tükenmek bilmezken, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuya ilişkin bir açıklama daha geldi.

Son olarak, Beşiktaş oynayacakları derbiler için yabancı hakem taleplerini iletirken, TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteğine karşı "Netleşen bir şey yok" dedi.

Odyakmaz, bir sponsorluk imza töreninin ardından yaptığı açıklamalarda, 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi ?' sorusuna yanıt verdi. Odyakmaz, "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" dedi.

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Kaynak: DHA

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