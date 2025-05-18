Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Başı Dertte! Farklı Galatasaray Galibiyeti de Yetmedi

Futbolda şampiyonluk hayalleri başka bir bahara kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'a tepkiler, basketbolda Galatasaray'a karşı alınan farklı galibiyetin ardından da devam etti. Tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Başı Dertte! Farklı Galatasaray Galibiyeti de Yetmedi

Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler farklı kazanırken, Başkan Ali Koç tribünlerin istifa çağrılarından bir kez daha nasibini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik salonunda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko ezeli rakibi Galatasaray’ı 94-70’lik skorla devirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Başı Dertte! Farklı Galatasaray Galibiyeti de Yetmedi - Resim : 1

Karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar, futboldaki başarısız sezonun ardından başlattıkları istifa çağrılarını, kulübün en başarılı olduğu branşlar arasında yer alan basketbolda da sürdürdü. Tribünlerden Ali Koç istifa sesleri yükseldi.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ardından normal sezonu lider kapatırken, Galatasaray ise play-off’ların dışında kaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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