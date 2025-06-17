Galatasaray'ın 'Hakan Çalhanoğlu' Planı Belli Oldu! Transferi Böyle Bitirecek

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Süper Lig'i üç yıl üst üst şampiyon olarak tamamlayıp beşinci yıldızı takan Galatasaray, gözünü Avrupa'ya dikti. Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar bu hedef doğrultusunda bir kadro çalışmasına başladı. Transfer dönemine Bayern Münih'ten Leroy Sane ile imza atarak başlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürerken, taraftarı heyecanlandıran bir isim daha gündeme geldi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın, Serie A devlerinden Inter forması giyen Türk A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı yönetim ile görüştüğünü yazdı. Inter'in Çalhanoğlu satışından 35 ila 40 milyon euro arasında bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Gabriel Sara

'SARA' TAKASI MI YAPILACAK?

Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray yönetiminin oyuncusu Gabriel Sara’yı takasta kullanıp üzerine para teklifiyle transferi bitirmeyi düşündüğü aktarılırken, Inter'in bu teklife ne yanıt vereceği bilinmiyor ancak Simone Inzaghi’nin takımdan ayrılması sonrasında İtalyan kulübün Hakan Çalhanoğlu’nun ayrılmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi