Acun Ilıcalı Kızının Mezuniyetinde Eski Eşiyle Bir Araya Geldi

Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin'in mezuniyetinde bir araya geldi. Törende aile üyeleri de genç mezunu yalnız bırakmadı. Objektiflere yansıyan kareler, sosyal medyada gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Acun Ilıcalı Kızının Mezuniyetinde Eski Eşiyle Bir Araya Geldi
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Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Yasemin Ilıcalı'nın mezuniyet töreni için yeniden bir araya geldi. 2016 yılında yollarını ayıran çift, özel günlerde çocukları için buluşmaya devam ediyor.

TÜM ÇOCUKLARI BİR ARADA

Yasemin’in mezuniyet heyecanına ailesi de ortak oldu. Törende Ilıcalı-Yılmaz çiftinin diğer kızı Leyla'nın yanı sıra, Acun Ilıcalı’nın ilk evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden doğan kızı Melisa Ilıcalı da yer aldı.

Acun Ilıcalı Kızının Mezuniyetinde Eski Eşiyle Bir Araya Geldi - Resim : 1

Mezuniyet töreni boyunca aile üyeleri neşeli ve duygusal anlar yaşadı. Özellikle tüm kız kardeşlerin aynı karede buluştuğu anlar, objektiflere yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BEĞENİ YAĞDI

Zeynep Yılmaz, törenden bazı kareleri kendi sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle bu gurur anlarını paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ÇOCUKLARI İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, 10 yıllık evliliklerini 2016’da dostça bitirmişti. İki kızları olan çift, ayrılık sonrası çocukları için iyi ilişkilerini sürdürmeye devam etti.

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