Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilmişti... Şener Şen'den Veda Değil Mola: 'Yeni Projelerde Buluşmak Dileğiyle'

Şener Şen, “oyunculuğu bıraktı” iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Usta sanatçı, “Yeni projelerde buluşmak dileğiyle” diyerek sahnelere veda etmediğini duyurdu.

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Oyunculuğu Bıraktığı İddia Edilmişti... Şener Şen'den Veda Değil Mola: 'Yeni Projelerde Buluşmak Dileğiyle'
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Usta oyuncu Şener Şen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen Zengin Mutfağı oyununun ardından son kez sahnelendiği gece görüntülenmişti. Şen, gazetecilerin “Sahneleri bıraktınız mı?” sorusuna “Hayır, bitti” yanıtını vermişti. Bu açıklama, usta oyuncunun tiyatro ve sinemayı bıraktığı yönünde yorumlanmıştı.

Şener Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya ile oyunculuğu bırakmadığının mesajını verdi.

'YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE...'

Şen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun, "Yeni projelerde buluşmak dileğiyle" ifadesi, oyunculuğa devam edeceğinin net bir mesajı olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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