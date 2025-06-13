Işıl Reçber ile Rüştü Reçber'den 28. Yıl Pozu

Bir dönem futbol dünyasının en gözde çiftlerinden Işıl Reçber ile Rüştü Reçber, evliliklerinin 28'inci yıl dönümünü kutladı. Işıl Reçber, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla eşine aşkını bir kez daha ilan etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Işıl Reçber ile Rüştü Reçber'den 28. Yıl Pozu
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Bir dönemin efsanevi file bekçisi Rüştü Reçber ile Işıl Reçber, 1997 yılında nikah masasına oturdu. Reçber'in futbolculuk kariyeri boyunca mutlu aile hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift, başarılı kalecinin emekliliğinin ardından ise daha sakin bir yaşam sürmeye başladı. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren ünlü çift, mutluluklarını ara ara sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya ise devam ediyor.

Yıllardır ünlüler camiasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Rüştü Reçber ile Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yıl dönümünü de sosyal medya üzerinden kutladı. Tuana ve Mehmet Burak adında iki çocuğu bulunan Işıl Reçber, eşiyle kutlama yaparken çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak duygusal bir not düştü. Ünlü modacı, paylaşımında eşiyle hala birbirlerini ne kadar sevdiklerini vurguladı.

Işıl Reçber ile Rüştü Reçber'den 28. Yıl Pozu - Resim : 1

'DAHA ÇOCUKTUK'

Işıl Reçber, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımında "Bir ruh, iki kalp… Bu sadece bir aşk hikayesi değil, ömrümüzün hikayesi… Daha çocuktuk… 28 yıl sonra hâlâ el eleyiz" ifadelerini kullandı. Reçber'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri, ünlü çifte mutluluk dilerken, ünlüler dünyasında bu kadar uzun süre evli kalan az çiftten olduklarını dile getirdi.

Işıl Reçber ile Rüştü Reçber'den 28. Yıl Pozu - Resim : 2

MUTLULUK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce bu uzun süreli beraberliklerinin sırrı sorulan Işıl Reçber, mutluluklarının sırrının sevgi, saygı ve tutkuda yattığını açıklamıştı. Reçber, birbirlerini hala çok sevdiklerini belirterek bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulamıştı. Empati, dürüstlük, güven ve ahlakın çok önemli olduğunu dile getiren Reçber, "Her şeyden önce aşk olsun. Para emek ve zamanla kazanılır" demişti.

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