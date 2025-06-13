Dilan Polat Gözyaşları İçinde İlk Kez Anlattı! Şoke Eden Karar… Ailece Aldılar

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve tahliye sonrasındaki lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden fenomen Dilan Polat, radikal bir karara imza attı.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATTI

Takipçileriyle sık sık sohbet eden ve paylaşımlar yapan Dilan Polat, bir psikiyatri kliniğine yatırıldı ve tedavi sürecine başladı. Polat’ın avukatı İhsan Yalçın, sosyal medya hesabı X üzerinden ünlü fenomenin tedavi görüntülerini paylaştı.

‘YAŞAMAK İSTİYORUM’

Yalçın, videoları paylaşırken ‘Psikolojik sorunlar yaşayan Dilan Polat kendi istediğiyle psikiyatri kliniğine yattı. Polat bu haberi ‘yaşamak istiyorum’ notuyla duyurdu. Dilan Polat’ın tedavi sürecinde refakatçileri ise ablası Sıla Doğu ile eşi Engin Polat’ notunu düştü.

Geçmişte yaşadığı linç ve cezaevi sürecine dair uzun açıklamalar yapan Dilan Polat, ‘Fotoğraflarda gülen bir yüzüm var ama içimde yorgun bir kadın, kırık bir anne var. Lütfen bu dönemde biraz daha hassas olun. Bazen bir kelime bile çok ağır gelebilir’ dedi.

'İÇİMDE BÜYÜYEN BİR KARANLIK'

‘Bugün size içimden gelenleri en gerçek halimle yazmak istiyorum’ diyerek şunları söyledi: Bazen insanlar çok yorulur. Sesini duyuramadığında, sürekli yanlış anlaşıldığında, kalbine taşlar üst üste dizildiğinde... İşte ben de öyle günlerden geçtim. Sosyal medyada maruz kaldığım linçler, geçmişte yaşadığım cezaevi süreci... Ve içimde büyüyen bir karanlık.

'ARTIK DÜRÜST OLMA ZAMANI'

Savaşın tam ortasında olduğu vurgusu yapan Dilan Polat, ‘Bazen maskeler en çok acıyı gizler. Görünürde hep güçlüydüm ama içimde kırık bir kadın, yorgun bir anne, kaygılarla dolu bir insan vardı. Artık kendime dürüst olma zamanıydı. Şu an psikiyatri servisindeyim. Çünkü iyileşmek istiyorum. Çünkü çocuklarım için, kendim için, siz güzel kalpli insanlar için yeniden ayağa kalkmak istiyorum’ diyerek sitem etti.

'AİLECE KARAR VERDİK'

Polat, kliniğe yatma kararını ise şu sözlerle duyurdu: Ailece karar verdik bir süre hastanede yatmanın şu an için en doğrusu olacağına. Ama ben bir anne olarak yine de güçlü durdum. Oğlumun mezuniyetine zor da olsa katıldım onun yanında olmak benim için çok önemliydi. Sonra ona söyledim birkaç gün olamayacağım diye hemen 'gitme anne' dedi. Kaç gün diye sordu, korkusu var çünkü bu onun için de benim için de kolay değildi.

Hastane odasından paylaşımlarına devam eden Polat, 29 kiloya düşerek yoğun bakıma kaldırılan fenomen Nihal Candan’a da destek verdi.