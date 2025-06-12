Survivor Sahra Işık Anne Oldu: İşte Oğlu Pamir ile İlk Fotoğrafı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran eski voleybolcu Sahra Işık, oğlu Pamir’i dünyaya getirerek ilk kez anne oldu. Işık, bu özel anı sosyal medyada paylaştı.

Survivor Sahra Işık Anne Oldu: İşte Oğlu Pamir ile İlk Fotoğrafı
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Bir döneme damga vuran Survivor yarışmasıyla tanınan eski voleybolcu Sahra Işık, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen ve zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen Işık, dünyaya gelen oğlu Pamir'le yeni bir hayata merhaba dedi.

Survivor Sahra Işık Anne Oldu: İşte Oğlu Pamir ile İlk Fotoğrafı - Resim : 1

Hamileliğini sosyal medya üzerinden samimi paylaşımlarla takipçileriyle paylaşan Işık, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini duyurmuş, cinsiyet açıklamasını ise romantik bir Paris seyahatiyle taçlandırmıştı. Eyfel Kulesi önünde çektikleri videoyla erkek bebek sahibi olacaklarını ilan eden çift, o özel anı takipçileriyle paylaşmıştı.

Survivor Sahra Işık Anne Oldu: İşte Oğlu Pamir ile İlk Fotoğrafı - Resim : 2

Doğum öncesi hastaneye gittiğini Instagram'dan duyuran Sahra Işık, bugün oğlu Pamir'i kucağına aldı. Işık, minik Pamir'le çekilen ilk kareyi de sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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