Paris’te Romantik Başladı, Kabusla Bitti... Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Yıl Dönümünde Dolandırıldı

Eser ve Berfu Yenenler'in Paris tatili kötü sürprizle bitti. Evlilik yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri romantik şehirde, “hediye” vaadiyle kandırılan çift, 3 fotoğraf için tam 300 euro ödedi.

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Paris’te Romantik Başladı, Kabusla Bitti... Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Yıl Dönümünde Dolandırıldı
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2019 yılında dünyaevine giren ve sosyal medyada sık sık eğlenceli halleriyle gündeme gelen Eser ve Berfu Yenenler çifti, bu kez başlarına gelen talihsiz bir olayla magazin gündemine oturdu. Aşk şehri Paris'te evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, bir "fotoğraf hatırası" uğruna tam 300 euro dolandırıldı.

Paris’te Romantik Başladı, Kabusla Bitti... Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Yıl Dönümünde Dolandırıldı - Resim : 1

Berfu Yenenler, yaşadıklarını Instagram hesabından esprili bir dille anlattı. Ünlü isim, Paris sokaklarında karşılaştıkları kişilerin, "Yıl dönümünüz kutlu olsun, gelin size hediye verelim" diyerek kendilerini kandırdığını belirtti. Hediyenin bir balon ve üç fotoğraftan ibaret olduğunu öğrenmeleri ise iş işten geçtikten sonra oldu. Fotoğraflar için ödedikleri ücret ise tam 300 euro.

Paris’te Romantik Başladı, Kabusla Bitti... Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Yıl Dönümünde Dolandırıldı - Resim : 2

"Nasıl düştüm bu tezgaha?" diye dert yanan Berfu Yenenler, "Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi? Neler oldu! Bu fotoğraflar çerçeveletilip evin baş köşesine asılmalı artık, mecbur" sözleriyle hem mağduriyetini hem de mizahını takipçileriyle paylaştı.

Berfu Yenenler şöyle devam etti; "Her ülkede minik tatlı düdüklenmelerimiz var ama bu sefer ben kandırıldım ve üç fotoğraf, ya üç! İnanamıyorum. Bir de zorla ‘kiss kiss’ diyorlar, ben de nasıl mutluyum, olacaklardan habersiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Paris dolandırıcılık
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