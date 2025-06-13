Hazal Kaya'yı Yıkan Ölüm... Acısını Bu Sözlerle Haykırdı

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Genç tiyatro oyuncusu Yezdan Kayacan, Kastamonu’da yaşadığı apartmanın 13. katından düştüğü iddia edilerek hayatını kaybetti. Bir süredir nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele etmeye çalıştığı bildirilen 34 yaşındaki Yezdan Kayacan'ın zamansız ölümü, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. Ölüm nedeni kesin olarak açıklanmazken Kayacan için taziye mesajları paylaşıldı.

"Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum" ve "Bizim Hikaye" gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Yezdan Kayacan'ın vefatıyla yıkıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki Hazal Kaya, arkadaşına veda ettiği sözleriyle okuyan herkesi duygulandırdı.

'O GÜZEL RUHUN SIĞMADI BURAYA'

Hazal Kaya, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım, huzurla uyu..." ifadelerine yer verdi.

Hazal Kaya'nın paylaşımı çok kısa bir sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, arkadaşını kaybeden Hazal Kaya'ya başsağlığı dileyerek destek mesajları yağdırırken, Yezdan Kayacan'ın ölümü sosyal medyada çokça konuşularak gündem oldu. Birçok kişi, genç oyuncunun zamansız vefatı nedeniyle çok üzüldüğünü dile getirdi.

YEZDAN KAYACAN KİMDİR?

1990 yılında Kastamonu'da doğan Yezdan Kayacan, İstanbul’da büyüdüğü yıllarda Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin Tiyatro Hazırlık Bölümü’ne katılarak Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünde eğitim gördü. Tiyatro ve seslendirme kariyerinin yanında müzisyenlik de yapan Yezdan Kayacan, Mattamu ismindeki rock grubunda bas gitarist olarak çalıştı. Kayacan, pek çok tiyatro oyunu ve seslendirme projesinde yer aldı.