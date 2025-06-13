Bu Yazın Hiti Yine Ebru Yaşar'dan! Müzik Listelerini Sallayacak Düet Bugün Yayınlanıyor
Sayısız hit şarkısıyla yıllardır müzik platformlarının zirvesinden inmeyen Ebru Yaşar, iki genç müzisyene el uzatarak bu yazın hit olacak şarkısına imza attı. Şarkıcının, genç müzisyenler Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile düet yaptığı "Sanmadan Git" adlı şarkısı bugün 18.00'de tüm müzik platformlarında yayınlanacak.
Türk müziğinde 90'lı yıllardan beri zirveden inmeyen ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yeni single çalışmasını bugün müzikseverlerle buluşturuyor. Kariyeri boyunca genç müzisyenleri her daim destekleyen sanatçı, yine bu geleneği bozmayarak Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile düet yaptığı "Sanmadan Git" adlı şarkıyı kaydetti.
Söz ve müziği iki genç müzisyene ait olan şarkının düzenlemesinde Onur Atlı'nın imzası bulunurken, Ebru Yaşar Sıla ve Samet ile beraber şarkı için bir müzik videosu da çekti. Klibin yönetmen koltuğunda Taha Baldır oturdu.
BUGÜN SAAT 18.00'DE YAYINDA
Uzun süredir şarkılarıyla müzik platformlarında büyük ilgi gören Ebru Yaşar'ın yeni şarkısının da yaza damga vurması bekleniyor. "Sanmadan Git" şarkısının, hem müzikal altyapısı hem de iki kuşaktan sanatçıları bir araya getirerek yarattığı harmoni ile bir hit olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Şarkı, tüm dijital platformlarda bugün saat 18.00'de yayınlanacak.
İŞTE 'SANMADAN GİT' ŞARKISININ SÖZLERİ
Senide herkes gibi
Sanmadan git, sanmadan git
Kurudu yaş gözümde
Dolmadan git, dolmadan git
Bilemedim bana darıldın sen
Güzel olan herşeyin ardından
Hakettiğini bulamazsın sen
Yine gülüyorken...
Allahım bu nasıl bi savaş
Çalamadık onla aynı telden
Birbirimizi çok severken
Gitti o erken (erkenden)
Senide herkes gibi
Sanmadan git, sanmadan git
Kurudu yaş gözümde
Dolmadan git, dolmadan git
Senide herkes gibi
Sanmadan git, sanmadan git
Kurudu yaş gözümde
Dolmadan git, dolmadan git
Kapatıyorum bu sayfayı
Artık bir anlamı yok
Tükeniyorum ben senden
Mecalim yok
Bize yaramadı yaramadı
Yüreğimi dağladı ooo
Bi çözümü bulunabilir
Ama bizde hiç kalmadı yol
Bize yaramadı yaramadı
Yüreğimi dağladı ooo
Bi çözümü bulunabilir
Ama bizde hiç kalmadı yol
Senide herkes gibi
Sanmadan git, sanmadan git
Kurudu yaş gözümde
Dolmadan git, dolmadan git
Senide herkes gibi
Sanmadan git, sanmadan git
Kurudu yaş gözümde
Dolmadan git, dolmadan git
Kaynak: Haber Merkezi