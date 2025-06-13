Bu Yazın Hiti Yine Ebru Yaşar'dan! Müzik Listelerini Sallayacak Düet Bugün Yayınlanıyor

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Türk müziğinde 90'lı yıllardan beri zirveden inmeyen ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, yeni single çalışmasını bugün müzikseverlerle buluşturuyor. Kariyeri boyunca genç müzisyenleri her daim destekleyen sanatçı, yine bu geleneği bozmayarak Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile düet yaptığı "Sanmadan Git" adlı şarkıyı kaydetti.

Söz ve müziği iki genç müzisyene ait olan şarkının düzenlemesinde Onur Atlı'nın imzası bulunurken, Ebru Yaşar Sıla ve Samet ile beraber şarkı için bir müzik videosu da çekti. Klibin yönetmen koltuğunda Taha Baldır oturdu.

BUGÜN SAAT 18.00'DE YAYINDA

Uzun süredir şarkılarıyla müzik platformlarında büyük ilgi gören Ebru Yaşar'ın yeni şarkısının da yaza damga vurması bekleniyor. "Sanmadan Git" şarkısının, hem müzikal altyapısı hem de iki kuşaktan sanatçıları bir araya getirerek yarattığı harmoni ile bir hit olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Şarkı, tüm dijital platformlarda bugün saat 18.00'de yayınlanacak.

İŞTE 'SANMADAN GİT' ŞARKISININ SÖZLERİ

Senide herkes gibi

Sanmadan git, sanmadan git

Kurudu yaş gözümde

Dolmadan git, dolmadan git

Bilemedim bana darıldın sen

Güzel olan herşeyin ardından

Hakettiğini bulamazsın sen

Yine gülüyorken...

Allahım bu nasıl bi savaş

Çalamadık onla aynı telden

Birbirimizi çok severken

Gitti o erken (erkenden)

Senide herkes gibi

Sanmadan git, sanmadan git

Kurudu yaş gözümde

Dolmadan git, dolmadan git

Senide herkes gibi

Sanmadan git, sanmadan git

Kurudu yaş gözümde

Dolmadan git, dolmadan git

Kapatıyorum bu sayfayı

Artık bir anlamı yok

Tükeniyorum ben senden

Mecalim yok

Bize yaramadı yaramadı

Yüreğimi dağladı ooo

Bi çözümü bulunabilir

Ama bizde hiç kalmadı yol

Bize yaramadı yaramadı

Yüreğimi dağladı ooo

Bi çözümü bulunabilir

Ama bizde hiç kalmadı yol

Senide herkes gibi

Sanmadan git, sanmadan git

Kurudu yaş gözümde

Dolmadan git, dolmadan git

Senide herkes gibi

Sanmadan git, sanmadan git

Kurudu yaş gözümde

Dolmadan git, dolmadan git

Kaynak: Haber Merkezi