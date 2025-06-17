Süper Lig Ekibi Tecrübeli Golcüyle İmzayı Attı
Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor, Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
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Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, ilk dış transferini açıkladı. Kocaeli temsilcisi, 30 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı.
Cuma günü Kocaeli'ye gelecek olan Petkovic, sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Daha önce NK Zagreb, Dragovoljac, Varesa, Reggina, Virtus Entella, Trapani, Bologna formaları giyen Petkovic, 2018'de Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu.
Kaynak: İHA