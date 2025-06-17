Süper Lig Ekibi Tecrübeli Golcüyle İmzayı Attı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Kocaelispor, Hırvatistan Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Süper Lig Ekibi Tecrübeli Golcüyle İmzayı Attı
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Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, ilk dış transferini açıkladı. Kocaeli temsilcisi, 30 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı.

Cuma günü Kocaeli'ye gelecek olan Petkovic, sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Süper Lig Ekibi Tecrübeli Golcüyle İmzayı Attı - Resim : 1

Daha önce NK Zagreb, Dragovoljac, Varesa, Reggina, Virtus Entella, Trapani, Bologna formaları giyen Petkovic, 2018'de Dinamo Zagreb'e transfer olmuştu.

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Kaynak: İHA

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