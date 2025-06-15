Aliağa FK Gözünü Ahmet İlhan Özek'e Dikti

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TFF 3. Lig’de sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Aliağa FK, yeni sezon çalışmalarına hemen başladı. İzmir ekibi, kadrosunu güçlendirmek için takviyelere başlarken, 68 Aksarayspor'dan forvet İbrahim Yılmaz, Pazarspor'dan santrfor Göktuğ Yılmaz ve Sarıyer'den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz’ü transfer etti.

Aliağa FK, flaş bir hamle daha yaparak Bursaspor'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Ahmet İlhan Özek'le temasa geçti. Kısa bir süre içerisinde resmi adımların atılması bekleniyor.

Bursaspor'un 3. Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 37 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Öte yandan Ahmet İlhan Özek, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında bir diğer İzmir takımı olan Altınordu formasıyla 1. Lig'de forma giymişti. Kırmızı- lacivertli ekiple 94 müsabakada görev yapan Ahmet İlhan, 33 gol, 12 asistle oynadı.

Kaynak: İHA