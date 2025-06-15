Aliağa FK Gözünü Ahmet İlhan Özek'e Dikti

Tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Aliağa FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, 37 yaşındaki futbolcu Ahmet İlhan Özek’le ilgileniyor.

Aliağa FK Gözünü Ahmet İlhan Özek'e Dikti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 3. Lig’de sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Aliağa FK, yeni sezon çalışmalarına hemen başladı. İzmir ekibi, kadrosunu güçlendirmek için takviyelere başlarken, 68 Aksarayspor'dan forvet İbrahim Yılmaz, Pazarspor'dan santrfor Göktuğ Yılmaz ve Sarıyer'den kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz’ü transfer etti.

Aliağa FK, flaş bir hamle daha yaparak Bursaspor'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Ahmet İlhan Özek'le temasa geçti. Kısa bir süre içerisinde resmi adımların atılması bekleniyor.

Bursaspor'un 3. Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 37 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Öte yandan Ahmet İlhan Özek, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında bir diğer İzmir takımı olan Altınordu formasıyla 1. Lig'de forma giymişti. Kırmızı- lacivertli ekiple 94 müsabakada görev yapan Ahmet İlhan, 33 gol, 12 asistle oynadı.

Kaynak: İHA

İnegölspor'da İsmail Güldüren Dönemi Start Verdi İnegölspor'da İsmail Güldüren Dönemi Start Verdi
Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı
14 Haziran Günlük Burç Yorumları: Aklınızdakinden Şaşmayın, Geliyor Gelmekte Olan 14 Haziran Günlük Burç Yorumları: Aklınızdakinden Şaşmayın, Geliyor Gelmekte Olan
Bu Hafta Sonu Başına Talih Kuşu Konacak Burçlar Belli Oldu Bu Hafta Sonu Başına Talih Kuşu Konacak Burçlar Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı 5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı
Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde