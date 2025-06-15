Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı

Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde başlarken, 32 şehirden gelen 753 sporcu şampiyonluk için yarışacak.

Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı
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Türkiye Hentbol Federasyonu ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Aydın'ın ev sahipliğinde start verdi. Şampiyonanın başlangıcında düzenlenen açılış töreninde sporcular buluştu.

Şampiyona 32 ilden 39 takım katılırken, müsabakalar Kuşadası ve Germencik ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılacak. Nefes kesen mücadelelere sahne olması beklenen şampiyonada yer alan toplam 753 sporcu ise şampiyonluk için ter dökecek. Açılış seromonisinin ardından karşılaşmalar eşzamanlı olarak başlarken, çok sayıda Aydınlı ise şampiyonaya yoğun ilgi gösterdi.

Minik hentbolcuların heyecan dolu mücadelesi, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından heyecanla takip edilirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, şampiyonaya katılan geleceğin yıldız sporcularına başarı dileklerini ileterek, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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