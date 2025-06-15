İnegölspor'da İsmail Güldüren Dönemi Start Verdi

İnegölspor, teknik direktör İsmail Güldüren ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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İnegölspor'da İsmail Güldüren Dönemi Start Verdi
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İnegölspor, teknik direktörlük koltuğunu İsmail Güldüren’e teslim etti. Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni, kulüp tesislerinde düzenlendi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği törende, hem yeni sezon hedefleri hem de teknik vizyon üzerine açıklamalar yapıldı.

Başkan Kani Ademoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek adına önemli bir adım attık. Hocamızın tecrübesi ve enerjisiyle başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktör İsmail Güldüren ise, "İnegölspor gibi köklü bir camianın parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz, birlik içinde hareket ederek bu formayı en iyi şekilde temsil etmek olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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