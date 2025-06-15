Giresunspor'dan Genel Kurul Kararı

Süper Lig’e yükseldikten sonra peş peşe küme düşen ve önümüzdeki sezon 3. Lig’de mücadele edecek olan Giresunspor, genel kurula gidiyor.

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Giresunspor'dan Genel Kurul Kararı
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Süper Lig’e yükseldikten sonra arka arkaya 3 sezon ligden düşen ve önümüzdeki sezon 3. Lig’de mücadele edecek olan Giresunspor, genel kurul kararı aldı.

Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral, 28 Haziran’da Çotanak Spor Kompleksi’nde yapılacak genel kurul toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Eltuğral, olağan genel kurul sürecinin tüzüğe uygun şekilde belirlendiğini ifade ederek, son 3 yıldaki düşüşün temel nedenlerinin transfer tahtasının kapalı olması ve borçların ödenememesi olduğunu söyledi.

'BU İŞİ YARIM BIRAKMAYACAĞIZ'

Yapılan eleştirileri dikkate almadıklarını belirten Başkan Eltuğral, alacaklı oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü, yalnızca kur farkından kaynaklanan borcun 100 milyon TL’yi aştığını ve özellikle euro borçlarının kapatılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Siyaset ve iş dünyasından destek gördüklerini dile getiren Emin Eltuğral, mevcut kadroyla ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını, sözleşmesi sona eren oyuncularla da ihtiyaç halinde yeniden anlaşabileceklerini belirtti.

Puan silme ve hazirun listesiyle ilgili iddiaları yalanlayan Başkan Emin Eltuğral, dava sürecinin ise ciddi şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Bu işi yarım bırakmamak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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