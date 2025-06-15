Göztepeli Romulo'ya Dünya Devi Talip

Göztepe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla çok konuşulan Brezilyalı genç golcü Romulo’ya son olarak Portekiz ekibi Sporting Lizbon talip oldu.

Son Güncelleme:
Göztepeli Romulo'ya Dünya Devi Talip
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en çok konuşulan ismi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor.

Daha önce Almanya'dan RB Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht'in de Romulo için hamle yaparken, şimdi de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un Romulo için Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi.

20 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Portekiz’in en önemli kulüplerinden birisi olan Sporting Lizbon, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına beklenen Viktor Gyökeres’in yerini Göztepe’den Romulo ile doldurmak istiyor. Portekiz ekibinin yöneticileri, Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek istediği öğrenildi. İki ekibin, 23 yaşındaki futbolcu için pazarlık halinde olduğu ifade edilirken, İzmir takımının yaklaşık 20 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi DeğiştirdiFenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi DeğiştirdiSpor
Osimhen Transferinde Büyük Kriz! İşler Tersine Döndü, Galatasaray'ın Önüne Taş KoyduOsimhen Transferinde Büyük Kriz! İşler Tersine Döndü, Galatasaray'ın Önüne Taş KoyduSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Göztepe transfer
Son Güncelleme:
Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor
Fenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi Değiştirdi Fenerbahçe'de Transfer Politikası Sil Baştan! En-Nesyri Her Şeyi Değiştirdi
Sofraların Yeni Şahı Oldu: Kanamayı Durduruyor, Kan Şekerini Dengeliyor, Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor Sofraların Yeni Şahı Oldu: Kanamayı Durduruyor, Kan Şekerini Dengeliyor, Kemikleri Zırh Gibi Yapıyor
Milli Boksörler Çekya'dan 3 Madalyayla Döndü Milliler Çekya'dan 3 Madalyayla Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı 5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı
Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde