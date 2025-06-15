Milli Boksörler Çekya'dan 3 Madalyayla Döndü

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Çekya’nın Usti Nad Labem şehrinde düzenlenen World Boxing Challenge Grand Prix'te Erkek Boks Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Milliler, güçlü rakipleri karşısında 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

85 kiloda mücadele eden Bedirhan Kalkan, turnuvayı altın madalya ile tamamlarken, üstün performansıyla dikkat çekti. 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalya yer aldı.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eylül ayında İngiltere’de düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası öncesi kamp ve hazırlık turnuvalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Hekimoğlu, "Amacımız İngiltere’ye hazır bir şekilde gitmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben bu turnuvadan madalyalarla dönen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA