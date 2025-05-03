Kayseri'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon! 27 Gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 95 ekip ve 197 personelin katılımıyla 'Şehit İbrahim Birol-8' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 27 şüpheli yakalandı.
Belirlenen adreslerde narkotik köpeği MİA ile yapılan aramalarda; çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, 150 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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