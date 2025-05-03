Tekirdağ'da Fabrika Yangını! Ekipler Sevk Edildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk ve kalıp fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangında, yoğun duman gökyüzünü kaplarken zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibiyle birlikte jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Fabrikadan yükselen duman ilçenin farklı noktalarından da görülebilirken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, söndürme çalışmaları ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ TESİSE SIÇRADI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kauçuk ve kalıp fabrikasında çıkan yangın, hemen bitişikteki parfüm üretim tesisine sıçradı. Alevlerin sardığı tesisten zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Havanın rüzgarlı olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Diğer yandan jandarma ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA