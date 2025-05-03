Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ‘İnek Bayramı’ Kutlandı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin her yıl organize ettiği geleneksel İnek Bayramı, bugün çeşitli etkinliklerle başladı. Etkinliklerin ilk gününde, geleneksel "inekname" metninin okunmasının ardından Cebeci Kampüsü’nde bir yürüyüş düzenlendi.

SLOGANLAR ATTILAR

Katılımcı öğrenciler, “Çaresizliğe karşı çözüm sizsiniz” ve “Diplomalarımıza dokunamazsınız” gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı. Ayrıca, “Afişlere engel olsan da bizi durduramazsın” sloganları kampüste yankılandı.

Etkinliklerin ilerleyen saatlerinde ise arka bahçede müzik eşliğinde bir fasıl programı yapılması planlanıyor.

İNEK BAYRAMI NEDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (yaygın adıyla Mülkiye) her yıl mayıs ayında düzenlenen İnek Bayramı, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen köklü bir gelenektir. 1930’lu yıllarda temelleri atılan bu etkinlik, fakültenin kültürel mirası haline geldi..

Birden fazla gün süren kutlamalarda öğrenciler; spor karşılaşmaları, şiir okumaları, söyleşiler ve konserler gibi birçok etkinlik düzenler. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise “inek duası” ve “bölüm fermanları”nın okunmasıdır. Bu bölümler, genellikle güncel toplumsal meseleler ve akademik eleştirileri hiciv yoluyla yansıtır. İnek duasının ardından, öğrenciler bir inek eşliğinde Cebeci Kampüsü’nden Cebeci Dörtyol’a kadar yürüyüş yapar.

İnek duası kısmı, teatral bir gösteri şeklinde sahnelenir. Geleneksel olarak bir öğrenci, takma sakal ve sarık temsili bir kostümle hoca kılığına girerek dua eder; yanlarında ise başörtüsü takmış iki öğrenci yer alır. Katılımcılar bu mizanseni alkış ve "amin"lerle karşılar. Ancak bu bölüm, dini değerlerin aşağılandığı iddiasıyla zaman zaman tartışmalara neden olmuştur. Özellikle 2017 yılında sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, bu nedenle aynı yıl Ankara Üniversitesi rektörlüğü etkinliği güvenlik gerekçesiyle iptal etmiştir.

COVID-19 pandemisi nedeniyle birkaç yıl düzenlenemeyen İnek Bayramı, 2022’de yeniden hayata geçirildi

Öte yandan İnek Duası bölümü, geçmişte olduğu gibi bu dönemde de bazı çevrelerin tepkisini çekmiş ve protestolara konu olmuştu.

Kaynak: ANKA